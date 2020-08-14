Рыбоводный завод в ЯНАО выпустил в реку Собь миллион мальков муксуна

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, выпустил в реку Собь один миллион мальков муксуна - последнюю партию в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу. Завод является единственным в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет.

"Сегодня, 14 августа, специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в реку Собь один миллион мальков муксуна - последнюю партию в этом сезоне. <…> Мальков выпускали непосредственно из цехов рыбоводного предприятия. Сначала их помещали в накопительную емкость, а оттуда по рыбопроводу они отправлялись непосредственно в реку Собь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выпуск осуществлялся в интересах компаний ООО "Лукойл-Западная Сибирь" и ООО "Арктик СПГ 2". Подсчет молоди вела комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству.

"Икра муксуна проходила процесс инкубации на нашем заводе с ноября по май. С момента выклева личинок, по прошествии трех месяцев, при активном питании мальки достигли навески 1,5 грамма. В общей сложности мы совместно с нашими партнерами выпустили этим летом около 13 млн штук муксуна - наиболее ценного для Ямала промыслового вида", - приводит пресс-служба слова директора Собского рыбоводного завода Дмитрия Колесникова.

Муксун - ценная промысловая рыба из рода сигов семейства лососевых еще в XX века была широко распространена в Обь-Иртышском бассейне, однако уже к началу 90-х годов прошлого столетия из-за ухудшения экологии и браконьерства ее популяция значительно снизилась.