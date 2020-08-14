Программная инженерия и радиотехника вошли в рейтинг популярных направлений ДГТУ

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Одними из наиболее популярных направлений у абитуриентов Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) стали программная инженерия, прикладная информатика и математика, радиотехника и архитектура. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Нурмагомед Суракатов.

"Говоря о популярных направлениях среди поступающих, можно выделить такие направления подготовки как "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная информатика", "Радиотехника", "Архитектура", "Техносферная безопасность", "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Технология и организация общественного питания", "Технология транспортных процессов". И это логично, поскольку повышенный интерес к традиционным инженерным специальностям является тенденцией последних лет", - рассказал собеседник агентства.

Ректор подчеркнул, что в приемную компанию Дагестанского государственного технического университета уже подано более 2 тыс. заявлений. По его словам, в приемной кампании 2020 года можно отметить большое число поступающих из числа выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. "Популярность заочного обучения также возросла, что объясняется желанием молодого поколения одновременно учиться и работать, получая практический опыт и стаж", - пояснил он.

Учебный год стартует в обычном режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, отметил ректор ДГТУ. При этом будет сохранена активность дистанционных форматов в учебном процессе.

Суракатов также рассказал, что вузу выделены дополнительные контрольные цифры приема по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год. Кроме того, выделены бюджетные места по заочной форме обучения на магистерские программы "Разработка нефтяных месторождений", "Процессы и аппараты пищевых производств", "Организация и безопасность дорожного движения".

"Выделение дополнительно бюджетных мест университету - это доверие, оказанное ДГТУ в подготовке IТ-специалистов для региона. Мы постараемся оправдать доверие Министерства. Увеличение количества бюджетных мест увеличивает шансы абитуриентов этого года на поступление в ДГТУ", - отметил ректор собеседник агентства.

О вузе

Дагестанский государственный технический университет - это крупный образовательный, научный и культурный центр юга России. С момента своего создания университет выпустил более 50 тыс. специалистов, обеспечив кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны.

В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. Кроме того, в системе вуза пять научно-исследовательских институтов, среди которых базовые для региона НИИ "Термоэлектрические приборы и устройства" и НИИ "Микроэлектроники и нанотехнологий", а также 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где установлен и используется в учебном процессе и научных исследованиях суперкомпьютер, а также ряд других инновационно-технологических структур.

В университете также есть факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. Университет прошел лицензирование основных образовательных программ по 49 направлениям подготовки бакалавров, 11 специальностям, 40 направлениям магистратуры, 24 направлениям аспирантуры и семи специальностям среднего профессионального образования.