Представители 22 регионов РФ примут участие в фестивале "Каспий - море дружбы" в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Представители 22 регионов России станут гостями фестиваля межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы", который пройдет в Дербенте с 14 по 18 августа, написал в пятницу глава города Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"С 14 по 17 августа в Дербенте пройдет фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы". В мероприятии примут участие представители 22 субъектов Российской Федерации, национальных автономий и объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представители средств массой информации и Гильдии межэтнической журналистики, большая часть которых представляет СМИ Сибирского и Северо-Западного федеральных округов", - написал Абакаров.

В программу фестиваля включены образовательные семинары, на которых участники обсудят развитие этнотуризма и возможности продвижения этнических брендов с помощью средств массовой информации, круглые столы, на которых будут представлены тематические проекты, туристические и краеведческие программы.

"Гости республики пройдут по туристическим маршрутам Дагестана и ознакомятся с народно-художественных промыслов республики", - добавил глава Дербента.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля также пройдет праздник "Каспийский сабантуй". Фестиваль планируется провести на набережной Дербента, как наиболее посещаемой туристической зоне города. Организатором мероприятия выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и администрация города Дербента.