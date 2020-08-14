По мнению организаторов, "Машук-2020" станет самым масштабным онлайн-форумом страны

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Участие в XI Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" примут почти 4 тыс. человек из 80 субъектов России. Таким образом форум станет самым масштабным онлайн-форумом страны, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе форума.

"Почти 4 тыс. человек примут участие в трех сменах XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Это самое большое количество за всю его историю. В этом году в форуме также участвуют 888 человек из 73 субъектов Российской Федерации, не входящих в СКФО. Таким образом, он закрепил за собой статус самого масштабного онлайн-форума страны", - говорится в сообщении.

Из семи регионов СКФО участвуют 3 000 самых активных ребят. Наиболее многочисленной, как и в предыдущие годы, стала делегация Ставропольского края, которая насчитывает 750 человек. Из Республики Дагестан - 560 молодых людей, 300 - из Кабардино-Балкарской Республики, по 290 представляют Карачаево-Черкесию, Северную Осетию-Аланию и Чеченскую Республику, 220 - Республику Ингушетия.

По данным пресс-службы, в первой смене форума "Глобальные вызовы" принимают участие 1 249 человек. Общее количество участников второй смены "Национальный код" - 1 185 человек. Третья смена "Мастерская сообществ" соберет 1 154 человека.

"Аудитория "Машука" не будет ограничена 3 888 участниками: каждый желающий в любой точке мира сможет посмотреть многие активности форума в его официальном сообществе "ВКонтакте", - отмечается в пресс-релизе.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.