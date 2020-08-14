Все работники школ на Ставрополье пройдут тестирование на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Все работники школ в Ставропольском крае до начала учебного года сдадут тест на коронавирус за счет средств краевого бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

"В условиях действия на территории Ставропольского края режима повышенной готовности <...> все работники муниципальных и государственных школ пройдут экспресс-тестирование. Тесты будут приобретены за счет средств краевого бюджета", - сказали в министерстве.

По информации пресс-службы губернатора, по поручению главы региона краевое министерство образования подготовило различные модели организации дистанционного обучения, которые будут использованы в случае невозможности очного посещения образовательных организаций при сохранении высоких рисков распространения коронавируса. С 25 по 30 августа тестирование на коронавирус пройдут все работники учебных заведений.

Отмечается, что новый учебный год должен начаться в 1 787 образовательных организациях края, в систему которых входят школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. К настоящему времени свыше 73% учебных заведений уже полностью готовы к приему детей. Оставшиеся школы будут приведены в рабочее состояние в ближайшие дни.

"Сегодня от закупок приборов обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для школ необходимо переходить к грамотному выстраиванию логистики процессов обучения в новых условиях. Важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда, а сам график уроков выстроить так, чтобы исключить одновременное пребывание в школах всех учащихся", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 9 829 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 6 720 человек, умерли 189 пациентов. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня.