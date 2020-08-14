Мэр Железноводска считает, что шоу-туризм поможет привлечь в город активную молодежь

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Развитие нового направления - шоу-туризма поможет привлечь в Железноводск (Ставропольский край) инициативных молодых людей, ведущих активный образ жизни. Для этого в город-курорт приезжают популярные блогеры, которые рассказывают о его достопримечательностях, сообщил ТАСС мэр Железноводска Евгений Моисеев.

"Город-курорт Железноводск в этом году попробовал новую форму туризма - шоу-туризм. Мы пригласили блогеров молодых, красивых вместе с семьями в наш город, чтобы они своим присутствием привлекли внимание к Железноводску. Мы развиваемся, мы хотим, чтобы о нас узнали все и стали приезжать к нам, потому что последний год Железноводск становится не просто городом для туристов, которые приехали оздоравливаться в санаториях, но и для тех, кто хочет погулять, покататься на велосипеде, самокатах, заниматься спортом. У нас строятся спортивные площадки, стадионы, это все именно для того, чтобы к нам больше приезжало активной молодежи, инициативных людей, которые ведут активный образ жизни, пропагандируют здоровье и спорт", - сказал Моисеев.

По его словам, власти города сейчас активно работают в этом направлении, а блогеры им в этом помогают. "Блогеры размещают у себя в лентах фото нашего красивого города, наших достопримечательностей, хорошие посты о том, как у нас можно отдохнуть, где у нас можно лечиться, как можно развлекаться, как вкусно у нас готовят. Считаем это очень важным моментом для популяризации и пропаганды распространения информации о нашем небольшом курортном городе. Потому что у блогеров очень важная аудитория - это, как правило, активные молодые люди, которые неравнодушны к плохому и всегда готовы поддержать хорошее начало", - сказал собеседник агентства.

Моисеев рассказал, что в прошлом году в город-курорт также приезжал блогер-миллионник. "Железноводск находится на седловине гор Бештау и Железной, вокруг только горы, у нас очень сложный рельеф, поэтому движение постоянно происходит по ступеням. Блогер посчитал все наши ступени - 3283 ступени, он их все обошел за один день, похудел на 6 кг. Мы их назвали "ступени здоровья" и сделали специальный одноименный хэштег", - сообщил глава города. Он отметил, что теперь на Каскадной лестнице длиной почти километр установлены специальные информационные указатели, где написано, сколько калорий теряется при подъеме на определенную высоту.

В августе в Железноводск должны приехать ряд блогеров. В настоящее время в городе-курорте отдыхает Helen Yes, которая уже летала на воздушном шаре над городом-курортом, гуляет по Курортному парку, о чем рассказывает в своем блоге.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.