Систему долговременного ухода за пожилыми внедрят на Ставрополье до 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Все учреждения социального обслуживания населения Ставрополья подключатся к системе долговременного ухода в рамках национального проекта до конца 2022 года. В настоящий момент работа выстроена в половине учреждений, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание на дому и в стационарах, начала внедряться в 2018 году в шести пилотных регионах РФ. С 2019 года она была включена в федеральный проект "Старшее поколение", еще шесть субъектов стали пилотными площадками, в том числе и Ставропольский край.

"На сегодняшний день в программу включилась 21 территория края, в которой задействованы 24 организации соцобслуживания населения края и 41 медицинская. <…> Работа по созданию системы долговременного ухода в Ставропольском крае продолжается. До конца 2022 года в нее будут включены все организации социального обслуживания населения - 32 центра соцобслуживания и 24 стационарные организации", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, ежегодно в регионе более 250 тыс. граждан старшего поколения пользуются социальными услугами, порядка 40 тыс. человек получают помощь на дому. В настоящий момент долговременный уход в регионе получают более 8,8 тыс. человек.

"В социальные учреждения - участниками проекта закуплено порядка 5 тыс. единиц современного реабилитационного оборудования и техсредств. В стационарных организациях созданы условия для проживания, приближенные к домашним, обеспечивается индивидуальный подход к каждому подопечному", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.