Школу на 500 ученических мест планируется построить в одном из районов Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Строительство школы на 500 ученических мест планируется начать в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году. Новая школа появится в рамках нацпроекта "Образование", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе муниципалитета.

"Во исполнение нацпроекта "Образование" планируется строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района: строительство школы на 500 мест в селении Куба, строительство-пристройка дополнительного блока к зданию школы №3 селения Нижний Куркужин на 150 мест, строительство-пристройка спортивного зала и увеличение мощности на 150 мест к зданию школы №2 Верхний Куркужин, пристройка к школе №1 им. Т.М. Курашинова в селение Атажукино, пристройка к средней общеобразовательной школе №3 им. генерала Б.М. Нахушева в селение Заюково, пристройка актового зала, столовой, учебных кабинетов на 100 ученических мест со всеми удобствами в школе им. А.Х.Сижажева селения Псычох", - говорится в сообщении.

В школах района создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" для дополнительного образования детей. В 2019 году такие Центры появились в трех образовательных учреждениях, а с 1 сентября 2020 года начнут функционировать еще в пяти. В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" школе селения Кишпек выделено оборудование для внедрения современных цифровых технологий в образовательные программы. В 2020 году в рамках проекта получат оборудование еще 10 школ Баксанского района.

В текущем году отремонтируют также спортзалы трех школ района и двух - в 2021 году. По федеральному проекту "Успех каждого ребенка" 13 общеобразовательных учреждений района получили полный комплект оборудования и мебель. Строятся в муниципалитетах и детские сады, а также пристройки к ним. В рамках нацпроекта "Демография" в школе №4 селения Исламей открыты новые дошкольные группы на 40 мест, добавили в пресс-службе. В рамках этого же нацпроекта в скором времени в Баксанском районе КБР будет создано еще 200 мест в яслях для детей младше трех лет.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.