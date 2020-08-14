Участники онлайн-форума "Машук-2020" смогут получить работу в крупных госкорпорациях

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Карьерная мастерская будет действовать впервые на протяжении четырех смен Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", по итогам работы которой лучшие участники форума смогут получить работу в Роскосмосе, Россетях, Росатоме и других крупных компаниях. Об этом сообщила в пятницу депутат Государственной думы, член комитета по делам национальностей Елена Бондаренко.

"Появляются новые форматы, изюминка "Машука" - это карьерная мастерская. По результатам прошлого года, тогда карьерная мастерская работала всего один поток, 20 участников форума были приглашены на работу в "Лукойл", "Ростелеком", "Сбербанк". В этом году партнерами карьерной мастерской стали такие серьезные госкорпорации как "Роскосмос", "Россети", "Росатом", агрофирма "Агрико". Карьерная мастерская будет работать на всех сменах - их четыре", - сказала Бондаренко в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020".

Она отметила, что в 2020 году больше ребят получат возможность кроме грантовой программы трудоустроиться в крупные компании.

"Форум меняется, он вырос, изменилась образовательная программа и проекты. У "Машука" большие перспективы", - подчеркнула депутат.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.