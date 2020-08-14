Проект адаптации детей с ограниченными возможностями в Чечне представят на форуме "Машук"

ГРОЗНЫЙ, 14 августа. /ТАСС/. Проект социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Чечне будет представлен на молодежном форуме "Машук", рассказала ТАСС в пятницу автор проекта Мадина Мерзаева.

"Мой проект "Магия дружбы" предполагает социализацию детей с ОВЗ и воспитание толерантного отношения к ним со стороны здоровых сверстников. Проводить работу будем с помощью коллективных занятий, но сначала с детьми обязательно будет работать психолог, чтобы подготовить их к взаимодействию. Мы будем проводить различные занятия по рисованию, художественной лепке, детскому фитнесу и т.д. с детьми с ОВЗ, но также обязательно будут участвовать и здоровые дети из местных школ", - сказала Мерзаева.

По ее словам, также для детей будут организованы небольшие спортивные соревнования, этапы которых необходимо будет проходить совместно детям с ОВЗ и их здоровым сверстникам, что, по мнению автора проекта, позволит детям научиться помогать друг другу и сформирует в них командный дух.

"Например, педагогом по рисованию у нас будет девушка с ограниченными возможностями здоровья, которая является членом ассоциации художников России, она на своем примере покажет детям, что для развития нужна только сила воли, желание, что все они являются полноценными членами общества. Проект нами подан в номинацию "Профилактика негативных проявлений", поскольку я заметила, что здоровые дети сторонятся детей с ОВЗ. Проект позволит не только социализировать детей с определенными заболеваниями, но и покажет здоровым, что это такие же дети, с такими же желаниями и интересами. Всего мы намерены охватить около 200 детей", - добавила собеседница агентства.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.