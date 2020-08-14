Внешнеторговый оборот КБР за I полугодие 2020 года вырос в 1,4 раза

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии (КБР) за первое полугодие 2020 года составил $65,8 млн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития региона со ссылкой на материалы заседания коллегии ведомства.

"Внешнеторговый оборот участников ВЭД [за шесть месяцев 2020 года], несмотря на крайне сложные внешнеэкономические условия, вырос и составил $65,8 млн, что в 1,4 раза превышает уровень 2019 года. В том числе экспортных операций осуществлено на сумму $19,9 млн, что выше уровня 2019 года в 1,9 раза", - говорится в сообщении.

Крупнейшими торговыми партнерами республики, вывозившими продукцию в оценочном периоде, из стран дальнего зарубежья стали Турция и ОАЭ, а из стран ближнего зарубежья - Азербайджан, Армения, Узбекистан, Украина.