В Нижегородской области запустили портал для контроля за реализацией поручений губернатора

ТАСС, 14 августа. Портал для контроля за реализацией поручений главы региона запустили в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"На портале прописаны ответственные и статус задачи. Важно, чтобы те проблемы, которые были обозначены, решались на деле, а не в отчетах или на бумаге. Всего на сайте на сегодняшний день опубликовано порядка 470 поручений", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

На сайте control.government-nnov.ru размещены поручения, которые губернатор дал в ходе рабочих поездок в районы и городские округа. Они касаются ремонта и строительства новых образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений, инфраструктуры сферы ЖКХ, ремонта дорог и работы транспорта, благоустройства, поддержки промышленности и сельского хозяйства, отметили в пресс-службе.