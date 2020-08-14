Депутат Госдумы считает, что занятия волонтерством нужно учитывать при поступлении в вуз

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участие в добровольческой деятельности следуют учитывать при трудоустройстве или поступлении в учебные заведения, считает депутат Госдумы Елена Бондаренко (избрана от избирательного округа № 68 в Ставропольском крае).

"Волонтерству надо во всех проявлениях давать только высокую оценку. Я только за то, чтобы все это учитывалось, и, может быть, действительно при поступлении в учебные заведения, при поступлении на работу, может, в анкете где-то дополнительной графой можно писать, какой добровольческой волонтерской деятельностью занимался человек", - сказала Бондаренко в пятницу, отвечая в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020" на вопрос о том, нужно ли учитывать волонтерские часы при поступлении в учебные заведения или на работу.

При этом она отметила, что при поступлении в вуз на первом месте должны быть знания, а при устройстве на работу - профессиональные качества. "Но учитывать волонтерскую деятельность, тем более, если она была связана с тем направлением, по которому человек собирается учиться или работать, нужно. Например, если это студент-медик и он был волонтером-медиком, это нужно учитывать, это нужно проработать", - добавила депутат.

Бондаренко высоко оценила уровень защищаемых на "Машуке" проектов, связанных с добровольческой деятельностью.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.