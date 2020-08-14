Депутат Госдумы рассказала о важности волонтерского движения во время пандемии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Период пандемии показал, насколько важна деятельность волонтеров. За время карантина и самоизоляции наблюдался небывалый подъем волонтерского движения, сообщила в пятницу депутат Государственной думы от Ставропольского края, член комитета по делам национальностей Елена Бондаренко.

"Мы видим, как растет волонтерство, необходимость в нем, особенно в период пандемии. Начиная с марта, мы знаем, как много работали волонтеры, низкий им за это поклон. <…> Новый этап формирования гражданского общества в стране характеризуется подъемом волонтерства. Сегодня добровольцы становятся своего рода авангардом нашего социума", - сказала Бондаренко в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020".

Она отметила, что в период пандемии работа волонтеров помогала и продолжает помогать людям решать массу бытовых вопросов.

По словам Бондаренко, волонтерством активно занимается не только молодежь, но и пенсионеры. "Не только молодежь помогала заниматься этой деятельностью, но и серебряные волонтеры, которые могли сидеть дома, но они помогали своим соседям, односельчанам", - сказала депутат.

Бондаренко сообщила, что на форуме "Машук" участники представляют проекты, также связанные с волонтерством. "На "Машуке" много социальных проектов, связанных с волонтерской деятельностью. Это проекты, касающиеся детей-инвалидов, развития детей, много проектов по спорту, спортсменам-инвалидам", - отметила она.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.