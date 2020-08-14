Бизнес-форум с участием федеральных экспертов проведут в Дагестане в сентябре

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Бизнес-форум, в котором примут участие около 300 человек, включая экспертов по социальному предпринимательству, планируют провести в Дагестане в сентябре 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Агентства стратегических проектов Республики Дагестан Бахтияр Махмудов.

"С учетом экономической ситуации мы посчитали правильным организовать мероприятие, направленное на поддержку бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Это будет бизнес-форум, который будет организован совместно с крупной компанией из Санкт-Петербурга, с привлечением около 10 федеральных экспертов по экономике и социальному предпринимательству", - сказал Махмудов.

По планам организаторов в форуме примут участие до 300 человек, в том числе представители органов республиканской власти и муниципальных образований. В настоящее время идет подготовка и выбор площадки. В ходе форума планируется провести ряд тренингов, в том числе посвященных работе бизнеса в новых условиях, продиктованных, в частности, пандемией коронавируса.

Некоммерческая организация "Агентство стратегических проектов (АСП) Республики Дагестан" создана в июле этого года. Целью организации является объединение усилий государства, общества и бизнеса для разработки и продвижения социально-экономических программ во всех сферах жизни республики.