Минприроды: низкий уровень водохранилища не нарушит поставку воды на курорты Кубани

ТАСС, 14 августа. Низкий уровень воды в Краснодарском водохранилище не нарушит бесперебойную поставку воды на курорты. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минприроды России.

"Низкий уровень воды в Краснодарском водохранилище не повлияет на бесперебойное водоснабжение курортов. Установленный режим работы Краснодарского водохранилища обеспечит бесперебойную работу Анапского и Таманского водозаборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день установили санитарный сбросной расход в соответствии с правилами эксплуатации - практически равный притоку - 80 куб.м/с. Такой режим, по расчетам специалистов, позволяет обеспечить водными ресурсами основных потребителей питьевой, хозяйственно-бытовой водой и обязательными попусками, необходимыми для нормальной жизнедеятельности водных биоресурсов.

В бассейне реки Кубань неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка сохраняется с октября 2019 года. Основным источником наполнения реки служат запасы снега в горах и дождевые осадки, которых в этом году было крайне мало.

Службы Росгидромета расценивают этот год как критически маловодный и засушливый. Кубанское бассейновое водное управление заблаговременно предприняло меры по предупреждению о грядущем маловодье хозяйствующих субъектов: сельского хозяйства, объектов гидроэнергетики, рыбного хозяйства.