Три моста реконструируют в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции 23 дорожных объектов, в том числе трех мостов, будут завершены в Северной Осетии до конца года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства республики.

"До конца года будут завершены важные объекты инфраструктуры. Это реконструкция моста на км 78,06 автодороги Моздок - Чермен - Владикавказ у селения Чермен. Длина нового моста - 41,5 м. Заменит мост, построенный в 50-е годы и не соответствующий современным стандартам. А также реконструкция двух мостов на автомобильной дороге Октябрьское - Тарское на км 7,134 - длина 20,1 м и на км 8,715 - длина 23,1 м", - сообщили в комитете.

Кроме того, к октябрю планируется завершить реконструкцию ул. Весенняя протяженностью 1,1 км. "Добавляются еще две полосы движения с разделительной полосой между направлениями движения транспорта. Это сделает улицу безопасней, разгрузит пробки в густонаселенном районе города", - пояснили в комитете.

Всего в 2020 г. по нацпроекту должно быть отремонтировано 54 объекта дорожного хозяйства. В настоящее время завершены работы на 31 объекте, уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.