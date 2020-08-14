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Программа конкурентоспособности обеспечит рост промэкспорта Ставрополья более чем на 10%

К концу 2024 года объем экспорта в регионе составит $796,85 млн

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) позволит промышленным предприятиям Ставропольского края нарастить экспортный потенциал. Суммарный прирост экспорта к 2024 году оценивается в $94 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минпрома.

"В нынешней ситуации (ограничений в связи с пандемией - прим. ТАСС) единственным возможным рычагом наращивания экспортного потенциала видится участие ставропольских предприятий-экспортеров в КППК <…> По итогу реализации соглашений КППК промышленные организации Ставропольского края выйдут на суммарный прирост экспорта к 2024 году в размере $94 млн", - говорится в сообщении.

В настоящее время Минпромторгом РФ заключены соглашения о реализации КППК с пятью промышленными предприятиями Ставрополья, выпускающими парфюмерно-косметическую продукцию, алюминиевые баллоны для упаковки аэрозольной продукции, пищевое оборудование, удобрения и промышленную химию.

Согласно региональному проекту, за счет поддержки предприятий, реализующих корпоративные программы повышения международной конкурентоспособности, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров промышленного производства в крае достигнет $796,85 млн к концу 2024 года.

Государственная поддержка компаний, участвующих в программе КППК, заключается в предоставлении им доступа к механизмам льготного кредитования на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, торгового финансирования и факторинга. Ранее правительство РФ внесло изменения в правила поддержки экспортеров в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Как сообщил Минпромторг, новые правила устанавливают более гибкий механизм предоставления господдержки.

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Северный КавказСКФОСтавропольский край
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