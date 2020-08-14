Дагестан впервые вышел в финал WorldSkills Russia в компетенции по физкультуре и спорту

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Представитель Дагестана впервые примет участие в финале WorldSkills Russia в компетенции "Физкультура, спорт и фитнес", отборочные соревнования по данной компетенции в этом году прошли в республике в первый раз, сообщил ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Тамерлан Буганов.

"Компетенция "Физкультура, спорт и фитнес" впервые попала в отборочный тур и впервые вышла в финал. Мы провели огромную работу по оснащению площадки, одним из факторов, повлиявшим на результат, стала дополнительная подготовка перед соревнованиями - участники проходили индивидуальное онлайн-обучение с экспертами и тренерами из Самары", - рассказал Буганов, добавив, что представлять республику в финале российского чемпионата по данной номинации будет учащийся профессионально-педагогического колледжа из Хасавюрта Адам Магомедов.

В финал национального чемпионата вышла и дагестанская команда в компетенции "Предпринимательство". "По этой номинации дагестанские представители уже участвовали в финале, но в этом году мы отмечаем более качественную подготовку - ребята проходили онлайн-тренинги с экспертами из Татарстана, и это тоже повлияло на результат. Это командная компетенция, у нас участвовали два человека - Тамерлан Дункаев и Зухра Багаева из Хасавюртовского аграрно-экономического колледжа", - пояснил руководитель молодежного центра занятости.

Он уточнил, что отборочный этап пока не завершен, в настоящее время подведены итоги по пяти компетенциям из 16, в которых участвуют 18 представителей Дагестана. Как отметил собеседник агентства, в этом году все отборочные соревнования проходят в режиме онлайн, что создает определенные сложности для участников и организаторов.

"Например, мы должны обеспечить бесперебойную трансляцию соревнований в течение всего соревновательного дня. Плюс по некоторым компетенциям изделия, которые изготовлены участникам в процессе выполнения задания, мы должны отправить в регионы, где эти работы будут оцениваться - например, по компетенции "Сварочные технологии" это город Томск, по "Технологиям моды" - Кемерово. Мы должны доставить все это в трехдневный срок, есть сложности из-за отсутствия прямого авиасообщения, но все же пока справляемся", - сказал Буганов.

Он добавил, что в этом году в Дагестане также впервые проходят отборочные соревнования компетенции "Дошкольное воспитание", в трех компетенциях - "Медицинский и социальный уход", "Поварское дело" и "Технологии моды" впервые в отборочном туре соревнуются юниоры - учащиеся школ.

О чемпионате

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020) пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.