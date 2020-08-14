Власти Кабардино-Балкарии направят на развитие сел около 250 млн рублей в 2020 году

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии направят в 2020 году на комплексное развитие сельских территорий около 250 млн рублей. На эти средства строятся газо- и водопровод, очистные сооружения и дороги, сообщили в пятницу журналистам в Минсельхозе региона.

"В Кабардино-Балкарии в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, по развитию инженерной инфраструктуры и по современному облику сельских территорий. На указанные мероприятия в 2020 году планируется направить более 249 млн рублей бюджетных средств. В селах республики до конца года будет построено 4,3 км газопровода и 11,4 км водопровода. Также в рамках госпрограммы ведется строительство канализационных очистных сооружений и уличного водоснабжения в городе Майском",- говорится в сообщении.

Помимо этого, благодаря госпрограмме в селах Кабардино-Балкарии развивают транспортную инфраструктуру. В текущем году в четырех сельских населенных пунктах реконструируют автомобильные дороги, ведущие к социальным объектам. "Общая протяженность реконструируемых дорог - 2,83 км, объем финансирования по дорожным объектам составляет 35,6 млн рублей.",- уточнили в ведомстве.

Среди мер социальной поддержки сельского населения можно отметить и льготную сельскую ипотеку. В Кабардино-Балкарии, по данным регионального филиала АО "Россельхозбанк", за январь-июль 2020 года выдано 46 ипотечных кредитов по льготной процентной ставке на сумму порядка 102 млн рублей.