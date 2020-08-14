В Калининграде открыли мемориальную доску в честь морского летчика Тимура Апакидзе

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Мемориальную памятную доску в честь военного летчика, Героя Российской Федерации генерал-майора авиации ВМФ Тимура Апакидзе открыли в пятницу в Калининграде на доме, в котором жил прославленный пилот. Событие приурочили ко Дню Воздушного флота России, который будет отмечаться в воскресенье, 16 августа, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Мемориальная доска установлена на доме номер 14 по улице Карташова в микрорайоне Чкаловск. На мраморной плите - портрет Апакидзе и Звезда Героя России. Надпись гласит, что в этом доме жил заслуженный военный летчик России, заместитель командующего авиацией ВМФ генерал-майор Тимур Апакидзе - легендарный морской летчик, основатель школы подготовки летчиков палубной истребительной авиации России. Служил в ВВС Балтийского флота с 1975-го по 1983 годы, пройдя путь от летчика до заместителя командира отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка", - рассказали в пресс-службе.

На церемонии открытия памятной доски представитель Совета ветеранов морской авиации, полковник запаса Владимир Тузилин рассказал, что в общей сложности Апакидзе провел в воздухе более 3 тыс. часов, освоив 13 типов самолетов. На счету Апакидзе 300 посадок на палубу крейсера в Черном, Средиземном морях, в Атлантике и на Севере. Он входил в пятерку пилотов, освоивших известные во всем мире сложнейшие фигуры высшего пилотажа "Кобра Пугачева" и "Колокол".

17 августа 1995 года Апакидзе за мужество и героизм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Погиб он на 48-м году жизни 17 июля 2001 во время показательных выступлений под Псковом, не покинув самолет, даже получив команду катапультироваться, оставался в кабине до момента удара самолета о землю, стремился сохранить боевую машину.

Представители морской авиации Балтийского флота, администрации Калининграда, сослуживцы и друзья Апакидзе, жители микрорайона возложили цветы к мемориальной памятной доске. Минутой молчания почтили память летчиков морской авиации, погибших в военное и мирное время, до конца исполнивших свой воинский долг.