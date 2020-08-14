Волонтерские бригады появятся при музеях Ульяновской области до конца года

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Программа "Музейный волонтер" будет запущена в Ульяновской области к осени. Она предполагает подготовку волонтерских бригад для работы в музеях, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

Проект разработан Культурным фондом имени И. А. Гончарова. Он был признан победителем конкурса грантов Российского фонда культуры.

"Проект предполагает обучение через реальный опыт. В ходе его реализации будут сформированы волонтерские бригады при каждом музее, которые станут непосредственными активными участниками деятельности учреждения", - приводятся в сообщении слова куратора проекта Людмилы Игнатовой.

Программа включает смены "Школы музейного волонтера" в четырех районах области и городе Ульяновске, обучающие семинары для сотрудников музеев региона, воркшопы для "музейных" волонтеров, передвижную выставку и акцию в социальных сетях. Проект предполагает вовлечение жителей в добровольческое движение в сфере культуры и разработку программ по обучению мастерству музейного дела.

Конкурс грантов Российского фонда культуры проводится в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на содействие в формировании добровольческих движений в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки волонтерской деятельности. Из более чем 250 представленных на конкурс заявок грантовую поддержку получат 39 проектов, которые будут реализованы в Забайкальском крае, Кемеровской, Ивановской, Новосибирской, Ульяновской областях, Республике Карелия, Республике Крым и других регионах России.