На Курилах стартовал гастрономический фестиваль "День палтуса. Вкус Итурупа"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Ежегодный гастрономический фестиваль, посвященный подходу к курильским берегам тихоокеанского белокорого палтуса, в субботу открылся на пляже "Белые пески" острова Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Масштабная праздничная программа рассчитана до позднего вечера, сообщил ТАСС мэр Курильского района Вадим Рокотов.

Фестиваль при поддержке правительства Сахалинской области проводится в Курильском районе уже в третий раз. Этот праздник сразу стал туристической "изюминкой" Итурупа, а сам палтус является одним из главных символов острова.

"С погодой повезло: тепло, дождя нет. Людей пришло очень много. Пришли местные жители, еще вчера прилетели три самолета с пассажирами и подошел полный теплоход. Уже идет торговля на ярмарке, в самом разгаре спортивные соревнования, да и рыбалка на палтуса удалась", - рассказал Вадим Рокотов и добавил, что на фестивале присутствуют многочисленные туристы.

Праздничная программа началась в 14:00 и продлится до 22:00 (06:00 и 14:00 мск). Несмотря на это, сам фестиваль стартовал еще до рассвета с одной из главных традиций мероприятия - конкурса рыбаков на самый большой улов палтуса. Участники с раннего утра вышли на лодках в море. Тот, кому удастся поймать самую большую рыбину, получит памятный приз. В 2019 году вес самого крупного экземпляра достигал почти 80 кг.

При разработке концепции фестиваля организаторы сделали основной упор на гастрономию. Гостей ждут ярмарка морепродуктов, рыбных консервов и копченостей от местных производителей, а также гастрономические мастер-классы. Главным событием дня станет дегустация блюд из только что пойманного палтуса. Как только рыба будет поймана, к ее приготовлению приступят лучшие шеф-повара курильских ресторанов. Гостей ждут бланшированые рулеты с соусом бербланше, стейк на рататуе с соусом велюте, салат из палтуса по-восточному и шашлык из палтуса с овощами с соусом терияки.

Организаторы предусмотрели развлечения и для любителей активного отдыха. На пляже оборудовали спортивную зону для футбола, пляжного волейбола, армрестлинга и поднятия тяжестей. Для детей работают площадки с рыбалкой в тазиках, конкурсами, аниматорами, аквагримом, мастер-классами по росписи камней и изготовлению сувениров. Ближе к вечеру на пляже начнется развлекательная программа. Своими выступлениями жителей и гостей острова порадуют местные творческие группы и приглашенные артисты - музыкальные кавер-группы Men in Black Band, шоу-проект Diez, танцевальный коллектив Def Rush. Завершится фестиваль огненным шоу, дискотекой, фестивальным костром и праздничным салютом.

Туризм в Сахалинской области

Власти Сахалинской области уделяют огромное внимание развитию туристической отрасли региона. Ежегодно острова посещают около 300 тыс. туристов из России и зарубежных стран. Наибольший интерес к Сахалину и Курилам проявляют жители Азиатско-Тихоокеанского региона - Японии, Южной Кореи, Китая. Сейчас из-за пандемии в регион могут прибывать только граждане с местной пропиской, а также их ближайшие родственники и официальные трудовые мигранты. Что касается туристов, с недавнего времени в Сахалинскую область открыла для них свои границы, но в целях безопасности это касается только организованных групп, купивших путевки через туроператора.