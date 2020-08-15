Дагестан получит субсидию в размере 630 млн рублей на горячее питание для школьников

МАХАЧАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Дагестан получит субсидию из федерального бюджета в размере 630 млн рублей для обеспечения школьников горячим питанием, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

"Порядка 630 млн рублей составит размер федеральной субсидии, которую получит Республика Дагестан для обеспечения горячим питанием школьников 1-4-х классов. Выделяемые средства предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия для организации горячего питания (где имеются оборудованные пищеблоки - прим. ТАСС)", - сообщила представитель ведомства.

В министерстве уточнили, что в тех школах, где оборудованных пищеблоков нет, питание школьников начальных классов будет организовано за счет регионального бюджета - правительством региона на эти цели выделено дополнительно 400 млн рублей.

"Будут использованы различные варианты: организовано горячее питание с помощью мобильных столовых, комбинатов питания. Таким образом, школьным питанием в республике будут обеспечены все обучающиеся 1-4-х классов", - добавили в пресс-службе.

Предложение сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Владимир Путин озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 11 августа на совещании с правительством глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере 21,8 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников.