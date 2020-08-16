Вуз в КБР 2021 году откроет ординатору по рентгенологии и анестезиологии-реаниматологии

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственного университета (КБГУ) им. Х. М. Бербекова со следующего учебного года откроет подготовку ординаторов по 15 новым специальностям, в том числе по рентгенологии и анестезиологии-реаниматологии. Об этом рассказал ТАСС проректор по учебной работе КБГУ Вадим Лесев.

"Мы получили лицензию на ведение образовательной деятельности и со следующего учебного года планируется реализация 15 новых специальностей по программам ординатуры, среди которых "Анестезиология-реаниматология", "Рентгенология", "Функциональная диагностика, "Аллергология и иммунология", "Скорая медицинская помощь", - рассказал Лесев.

В настоящее время Кабардино-Балкарским государственным университетом по программам ординатуры реализуется 24 специальности, в числе которых "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Терапия", "Эндокринология", "Урология", "Стоматология терапевтическая", уточнил ТАСС проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ Артур Кажаров. "На текущий учебный год по программам ординатуры предусмотрено 374 места, в том числе 140 бюджетных", - пояснил собеседник агентства.

Кабардино-Балкарский государственный университет занимает место в сотне лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования и шесть сетевых образовательных программ, две из которых на английском языке. КБГУ - это более 16 тыс. студентов. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет. В вузе обучаются порядка 1,6 тыс. иностранных студентов из 42 стран.