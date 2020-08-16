В Чечне пройдет выставка работ ремесленников и вечер инструментальной музыки

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Первая после пандемии коронавируса выставка работ ремесленников республики "Говзанча" и вечер инструментальной музыки пройдут в Чечне до конца августа, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"19 августа на бульваре имени Махмуда Эсамбаева в Грозном состоится выставка работ мастеров и ремесленников Чеченской Республики "Говзанча". Выставка предоставит профессионалам отрасли и любителям народных художественных промыслов возможность получить полную информацию о новинках и товарах туристского назначения, продуктивно провести время с представителями НХП республики, бизнесменам - найти партнеров с наиболее выгодными условиями сотрудничества", - написал Байтазиев.

По его словам, участники выставки продемонстрируют широкий спектр продукции ручной работы: изделия из дерева, войлочные и керамические изделия, изделия из металла, сувенирную продукцию и фермерские продукты питания.

"Организаторами мероприятия являются министерство республики по туризму, Ассоциация мастеров и ремесленников "Чеченэтно" и ГУП "Республиканский бизнес-центр". Помимо искусных работ участников и множественных мастер-классов, посетителей мероприятия ждет инструментальная музыка в исполнении деятелей культуры региона", - отметил министр.

Он добавил, что посетить выставку можно абсолютно бесплатно, а при желании каждый гость может приобрести понравившееся произведение автора.