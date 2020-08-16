Ледокол "Михаил Сомов" вышел в экспедицию из Архангельска до Чукотки

АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. /ТАСС/. Ледокол "Михаил Сомов" в воскресенье вечером вышел из Архангельска в экспедицию по арктическим морям до Чукотки, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС).

"Михаил Сомов" вышел в рейс на Дальний Восток до Чукотки в воскресенье вечером", - сказали ТАСС в пресс-службе. Более раннему выходу судна мешал сильный встречный северный ветер в устье Северной Двины.

Судно пройдет по Северному морскому пути до острова Врангеля через шесть арктических морей: Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское море и море Лаптевых.

Арктическая экспедиция продлится около двух месяцев. "Сомов" доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 600 тонн топлива и 1 200 тонн различных грузов - продовольствие, материалы для проведения аэрологических исследований, строительные материалы.

На ряде станций будет проведена смена полярников. "Михаил Сомов" доставит снабжение и сменный состав на полярную станцию "Ледовая база "Мыс Баранова", на объекты гидрографической службы, в заповедник "Остров Врангеля" и на объекты других организаций, осуществляющих деятельность в Арктике", - сказали в пресс-службе.

Совместно с сотрудниками Арктического и Антарктического научно-исследовательского института планируется провести работы по обслуживанию автоматического берегового оборудования по маршруту движения судна. В Архангельск "Михаил Сомов" вернется в середине октября.