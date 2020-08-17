В Приморье начали строить новые водоводы и очистную станцию

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Монтаж новых водоводов и строительство станции водоочистки начались в поселках Хороль и Камень-Рыболов в Приморском крае по национальному проекту "Экология", сообщила в понедельник журналистам пресс-служба правительства Приморья.

"Новые водоводы и станция водоочистки появятся в Хороле и Камень-Рыболове благодаря национальному проекту "Экология". Сейчас идет прокладка водопровода в селе Хороль. Всего строителям предстоит уложить почти 5 километров современных долговечных труб диаметром 200 миллиметров. В селе Камень-Рыболов Ханкайского района строится станция водоочистки и прокладываются новые сети, в том числе ЛЭП, и монтируется мини-котельная", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, в Хороле уложено более 600 метров труб, для ускорения работ задействуют дополнительное звено строителей и технику, которые будут идти друг другу навстречу. На стройке водоочистной станции завершен нулевой цикл, проложены внутриплощадочные сети, начинается монтаж металлоконструкций здания самой станции.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, один из его подразделов - "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей. В Приморье благодаря проекту "Чистая вода" уже улучшили водоснабжение в десятках населенных пунктов: заменены трубопроводы, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование.