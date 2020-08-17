Доходы губернатора Новгородской области за 2019 год превысили 2,35 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2019 году не изменились по сравнению с 2018 годом и составили чуть более 2,35 млн рублей. Кроме того, в документе, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход 3 358 312,49 руб. В том числе доход в сумме 1 000 000,00 рублей, полученный в 2019 году от продажи транспортного средства", - говорится в документе.

В 2018 году доходы губернатора Новгородской области Андрея Никитина также составили чуть более 2,35 млн рублей. Как следует из декларации главы региона за 2019 год, в его общей долевой собственности, как и в 2018 году, находится доля земельного участка площадью 28,4 тыс. кв. м., жилого дома площадью 101,8 кв. м., доля квартиры площадью 164,8 кв. м., бани площадью 103,3 кв. м. и доли хозблока общей площадью 220,4 кв. м. Также в индивидуальной собственности Никитина находится две квартиры площадью 43,6 кв. м. и 38,2 кв. м. соответственно, а также два машиноместа площадью 20,1 кв. м. и 15,4 кв. м. соответственно.

Автопарк Никитина составляет Легковой автомобиль Land Cruiser 200, мотоцикл BMW R1250GS, мотоцикл Harley Davidson FLSTFB103. В списке числится также бортовой прицеп.

Доходы супруги губернатора в 2019 году составили 960 801,01 руб., в 2018 году они составляли чуть более 6 млн рублей (Как следовало из декларации за 2018 год, в этой сумме учтен доход в сумме 4,86 млн рублей, полученный в 2018 году от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории Москвы в 2016 году). В общей долевой собственности супруги Никитина находится доля квартиры, площадью 164,8 кв. м., в пользовании находится квартира 38,2 кв. м. Кроме того, в пользовании у несовершеннолетнего ребенка Никитина находится квартира площадью 164,8 кв. м. и квартира 38,2 кв. м.