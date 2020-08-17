В Железноводске установят видеокамеры общественного доступа

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Видеокамеры, по которым в режиме реального времени горожане и туристы смогут наблюдать за происходящим, установят в наиболее популярных и посещаемых местах Железноводска. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске установят видеокамеры, доступ к которым смогут получить жители и гости города. Камеры разместят на Пушкинской галерее, на "Смирновском" источнике и парящей набережной", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, с помощью камер горожане и туристы смогут наблюдать в реальном времени за тем, что там происходит.

"То есть, чтобы узнать идет ли снег в Железноводске или кто выступает на Феррум-площади нужно будет просто перейти по активной ссылке в мобильном приложении "Умный Железноводск". Первая камера общественного доступа будет установлена уже на следующей неделе", - говорит глава города Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, в курортной зоне Железноводска также установили еще 32 камеры видеонаблюдения, а к концу года к ним добавят еще 40 штук. Такие меры позволяют обеспечивать безопасный отдых в Железноводск для жителей и туристов.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.