Участники экспедиции Севфлота и РГО нашли остатки строений и захоронение на Новой Земле

МУРМАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) в ходе экспедиции на Новую Землю обнаружили в разных точках архипелага остатки бревенчатых строений, захоронение и предметы бытовой утвари. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба флота.

"Комплексная экспедиция Северного флота и РГО на архипелаг Новая Земля осмотрела становище Ольгинское в Крестовой губе. Участники экспедиции обнаружили много предметов бытовой утвари и два металлических четырехлапых якоря, которые взяли с собой на борт морского буксира МБ-12. Также были найдены остатки бревенчатых строений и захоронение на острове Врангеля (Архангельская область - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после острова Врангеля экспедиция перешла в бухту Южная Сульменева, где также осмотрела постройки, сохранившиеся от первых исследователей Новой Земли. От шторма исследователи укрылись в губе Северная Сульменева.

"Завтра, в День географии и 175-летие Русского географического общества, экспедиция планирует достичь мыса Желания - самой северной части Новой Земли и установить там памятный знак в честь юбилея РГО, изготовленный на средства благотворителей Марины и Алексея Беловых", - отметили на флоте.

Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического общества объединены в едином историко-культурном проекте "Главный фасад России. История, события, люди". Итоги экспедиций на архипелагах Арктики в рамках этого проекта вышли в финал конкурса в номинации "Лучшая экспедиция по России". Победители конкурса вправе претендовать на премию РГО, она вручается один раз в два года президентом РФ в Кремле.