Ингушетия направит более 51 млн рублей на бесплатное питание учащимся младших классов

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии подписали соглашение с Минпросвещения РФ, в рамках которого регион получит субсидию в размере более 51 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся младших классов всех школ республики, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Власти республики намерены в новом учебном году предоставить бесплатное горячее питание более 36 тыс. учащихся начальных классов. Соответствующее соглашение о переводе региону субсидий из федерального бюджета на сумму свыше 51 млн рублей было подписано Министерством просвещения РФ и правительством Ингушетии. Общая сумма выделенных средств, учитывая региональные ассигнования и федеральное софинансирование - около 54 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, составленное для учащихся меню соответствует всем нормам Роспотребнадзора. Власти региона намерены обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся с первого по четвертые классы всех школ региона.

"То, как будет организован весь процесс, зависит от материально-технической готовности учреждений: если имеются оборудованные пищеблоки - пища будет готовиться на местах, если учебное заведение не располагает необходимыми условиями - горячее питание будут привозить мобильные столовые. Сейчас ведомство разрабатывает логистику для осуществления доставки", - уточнили в пресс-службе.

Предложение сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Владимир Путин озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 11 августа на совещании с правительством глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере 21,8 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников.