На Ставрополье закупят более 800 квартир для детей-сирот до конца 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья до конца 2020 года приобретут более 800 квартир для последующей передачи детям-сиротам. Помещения закупаются в строящихся домах, которые будут сданы в ближайшие два года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Краевым министерством имущественных отношений ведется работа по приобретению жилых помещений, которые будут переданы детям-сиротам. На сегодня уже приобретено 622 помещения, до конца года планируется приобрести еще 256. Это квартиры в строящихся домах, которые будут сданы в эксплуатацию в 2020, 2021 и 2022 годах", - говорится в сообщении.

С начала года в Ставропольском крае новые квартиры уже получили 182 человека в десяти районах края, а также городах Ставрополь и Невинномысск. Планируется, что до конца года новое жилье получать более 500 сирот. Жилье для детей-сирот закупается за счет краевого бюджета, на эти цели в 2020 году выделено 792 млн рублей.

В 2019 году собственные квартиры в регионе получили порядка 500 сирот. Власти региона ведут закупку помещений в готовых и строящихся домах, также ведется строительство многоквартирных домов, в которых предусматривается предоставление жилья, в том числе сиротам. За 2015-2018 годы новое жилье в крае получили 1 тыс. 147 детей-сирот.