В Дагестане планируют пристроить к школам быстровозводимые пищеблоки

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Быстровозводимые модульные пищеблоки планируют построить в школах Дагестана для обеспечения учеников 1-4 классов горячим питанием. Об этом сообщил в понедельник на своей официальной странице в Instagram председатель республиканского правительства Артем Здунов.

"Поручил рассмотреть предложение руководителей муниципалитетов о пристройке быстровозводимых модульных пищеблоков. Здесь стоит помнить о возможностях региона: большинство оборудования и стройматериалов республика производит сама, и это нужно использовать", - написал Здунов.

По его словам, в качестве временного варианта обеспечения горячим питанием в школах, где отсутствуют оборудованные пищеблоки, планируется подвоз и централизованная поставка питания. "Также прорабатывается вопрос обеспечения горячим питанием детей-инвалидов, в том числе и проходящих обучение на дому", - добавил глава правительства Дагестана.

Как пояснили в пресс-службе правительства Дагестана, в школах без пищеблоков отдельные помещения будут переоборудованы под буфеты. "Среди вариантов временного решения также - задействовать передвижные пункты питания Минобороны", - отмечается в сообщении на официальном сайте правительства республики.

В субботу в пресс-службе Минобрнауки Дагестана ТАСС сообщили, что республика получит федеральную субсидию в сумме около 630 млн рублей на организацию горячего питания в школах, где есть оборудованные пищеблоки. Остальные школы будут обеспечиваться горячим питанием за счет регионального бюджета, из которого на эти цели выделено 400 млн рублей. Таким образом, в регионе намерены обеспечить горячим питанием всех учащихся 1-4 классов - порядка 203 тыс. детей.

Предложение сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Владимир Путин озвучил в январе в послании Федеральному Собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 11 августа на совещании с правительством глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере 21,8 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников.