Школьники Ставрополья пройдут профессиональные пробы на 27 образовательных площадках

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Проект "Билет в будущее" позволит школьникам Ставропольского края пройти профессиональные пробы на 27 площадках университетов, колледжей и техникумов. Проект предусматривает проведение онлайн-тестирования и практических занятий, сообщила в понедельник замдиректора по учебной работе Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана Платова Наталья Чикильдина.

"В рамках проекта предполагается проведение профессиональных проб на 27 площадках на территории Ставропольского края, <…> [это] четыре вуза и 23 площадки колледжей и техникумов практически во всех территориях края. Эти площадки буду работать в режиме онлайн и в очном режиме, участниками станут учащиеся 6-11 классов", - сказала она в эфире регионального телеканала "Свое ТВ".

Ставропольский край в 2020 году впервые стал участником федерального проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее" в рамках национального проекта "Образование". Региональным оператором по реализации проекта определен Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М. И. Платова.

Школьники края проекта пройдут профориентационные онлайн-тесты и станут участниками практических занятий. "В августе 2020 года успешный опыт есть - Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления провел занятия по графическому дизайну и предпринимательству. Новотроицкий сельскохозяйственный техникум организовал участие школьников в занятиях по кулинарному дизайну, "Азбуке кулинара". Ставропольский региональный многопрофильный колледж провел занятия по программированию, по технологии моды. Отзывы детей великолепные, этот успешный опыт мы будем развивать", - отметила Чикильдина.

Билет в будущее

В России работает несколько проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. Проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников. В 2020 году проект будет реализовываться в 76 регионах России.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает десять федеральных проектов. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.