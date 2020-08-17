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Онлайн-фестиваль национальных культур впервые пройдет на форуме "Машук"

В рамках мероприятия состоится большой концерт

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль национальных культур "Мы вместе" впервые пройдет на форуме "Машук" в онлайн-формате в рамках дня Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Также в этот день ожидаются встречи делегаций с главами субъектов округа, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Во вторник на форуме пройдет день СКФО, в рамках которого состоится онлайн-фестиваль национальных культур "Мы вместе". Фестиваль представляет собой концертную программу из творческих номеров, подготовленных субъектами Северного Кавказа", - сказали организаторы, добавив, что в этот же день главы субъектов округа пообщаются с участниками форума.

По данным пресс-службы форума, в 2020 году Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" объединяет 7 субъектов Северного Кавказа и 79 регионов России.

"Каждый год на форуме участникам СКФО предоставляется один день для представления своей республики или края, но в этом году все переместилось в онлайн. Мы решили познакомить участников трех смен форума с традициями, обычаями, творческими коллективами и исполнителями в один день, которые будут сведены в общий концерт", - отмечают организаторы.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.

Теги
Северный КавказСКФО
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