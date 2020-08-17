На подготовку и празднование 300-летия Перми планируется потратить 140 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют потратить 140 млрд рублей на празднование в 2023 году 300-летия Перми, эти средства будут направлены не только на торжественные мероприятия, но и на масштабные инфраструктурные изменения. Об этом в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал врио губернатора края Дмитрия Махонин.

"Мы планируем масштабные изменения в городе: реконструкция основных улиц центральных, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры. 140 млрд рублей примерно мы планируем инвестировать в празднование", - сказал он в понедельник на встрече в режиме видеоконференции.

Махонин отметил, что в этот же год аналогичный юбилей отметит Екатеринбург, поэтому власти Свердловской области и Пермского края решили объединить усилия и договорились о сотрудничестве, подписав соответствующее соглашение о подготовке к 300-летию столиц регионов, развитии межрегионального туризма, реализации проектов в сфере экономики и других.

По информации краевого правительства, в программу подготовки к юбилею Перми вошли свыше 100 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры. Среди них наибольшую значимость для региона имеют строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, размещение художественной галереи в новом здании, развитие социокультурного пространства завода Шпагина, а также программа сохранения объектов культурного наследия, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и улицы Ленина, реконструкция эспланады, набережной Камы в Ленинском и Кировском районах, строительство инфекционной больницы на 300 мест, реконструкция железнодорожного вокзала, возведение дороги на улице Строителей, обновление парка общественного транспорта, а также развитие инфраструктуры пермского аэропорта и многое другое.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным.