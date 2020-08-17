На Ставрополье создадут два высокомощных ветропарка "ВетроОГК"

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Общая мощность ветропарков "ВетроОГК" (входит в "Новавинд", дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики) в Ставропольском крае может составить порядка гигаватта. В настоящее время в крае реализуются два проекта мощностью более 500 МВт, рассматриваются площадки для создания парков аналогичной выработки, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минпрома.

"Общая мощность запланированных к строительству проектов [ветроэлектростанций] АО "ВетроОГК" составляет 510 МВт <…> Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности размещения в крае еще нескольких ветропарков АО "ВетроОГК" общей мощностью порядка полугигаватта", - отметили в министерстве.

В настоящее время "ВетроОГК" ведет строительство ветроэлектростанции в Кочубеевском районе, на сегодняшний день смонтировано 35 из 84 запланированных ветроэнергетических установок. Планируется, что площадка будет построена до конца 2020 года.

"Также АО "ВетроОГК" получено разрешение на строительство Кармалиновской ВЭС в Новоалександровском городском округе мощностью 60 МВт. Закончить реализацию данного проекта планируется также в 2020 году", - пояснили в Минпроме края.

Проекты в сфере ветроэнергетики на территории края также планирует реализовать ПАО "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel). Компания намерена построить две ветроэлектростанции общей мощностью 283 МВт к концу 2024 года.