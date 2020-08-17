Строительство водовода "Восточный" завершат на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют в 2021 году завершить строительство межпоселкового водовода, который обеспечит качественной питьевой водой порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевого Минстроя.

"Завершить работы на объекте планируем в 2021 году. Объем финансирования на 2019-2021 годы составляет порядка 329 миллионов рублей, из которых 232 миллиона - краевые средства", - цитирует пресс-служба министра Валерия Савченко.

Строительство водовода "Восточный" протяженностью более 36 километров в Ставропольском крае идет с 2019 года по национальному проекту "Экология". Объект позволит улучшить водоснабжение восьми поселков и одного хутора, в которых проживают порядка 7 тыс. человек.

"В настоящее время более 10 километров трубопровода проложено. Таким образом, 20% работ уже выполнено. Для бесперебойной подачи воды проектом предусмотрено строительство двух насосных станций, которые позволят сохранять необходимое давление в точках потребления", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая вода", который предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% населения городов РФ.