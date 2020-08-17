В Чечне до конца года планируют отремонтировать четыре дома культуры

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до конца 2020 года отремонтировать четыре сельских дома культуры в рамках реализации национального проекта. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"В регионе на сегодняшний день остро стоит проблема неудовлетворительного состояния объектов культурного наследия, а также нехватки домов культуры в сельских поселениях. В рамках нацпроекта до конца текущего года планируется реконструкция и ремонт четырех сельских домов культуры, а также прорабатывается вопрос финансирования ремонта и реконструкции еще двух", - отметил Хучиев.

Он добавил, что в прошлом году была обеспечена разработка проектно-сметной документации на реставрацию 20 объектов культурного наследия. "В настоящее время наряду с реставрационными работами ведется работа по разработке ПСД на 10 объектов культурного наследия", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Чеченская Республика нуждается в строительстве и ремонте более 80 домов культуры. Одиннадцать объектов культуры в регионе находятся в аварийном состоянии, остальные работают в приспособленных и арендованных помещениях. В 2019 году в регионе построили четыре и провели реконструкцию двух домов культуры в рамках реализации нацпроекта.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.