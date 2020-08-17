Ученые СКФУ усовершенствовали природные свойства веществ для борьбы с раком и малярией

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали метод синтеза аналога природного вещества, используемого для борьбы с малярией и раковыми клетками. Работа на атомном уровне позволила усилить свойства вещества и сделать его более доступным, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе университета.

"Исследователи смогли усовершенствовать методы воспроизводства индолохинолинов для увеличения биодоступности препаратов на их основе. <…> Им удалось вмешаться в порядок расположения атомов, изменить набор заместителей и тем самым повлиять на активность индолохинолинов там, где это необходимо для снижения уровня токсичности и усиления целебных свойств. Путем перегруппировки удалось создать аналог изокриптолепина, который в тысячу раз эффективней борется с раковыми клетками", - говорится в сообщении.

Индолохинолины являются аналогами природного алкалоида изокриптолепина, который содержится в корнях южноафриканского растения и много лет используется народной медициной для лечения малярии, также он может противостоять некоторым видам рака. Работу над новыми методами синтеза вещества ведет аспирантка СКФУ Аминат Гасанова вместе с научным руководителем проекта доктором химических наук Николаем Аксеновым. Изменение свойств исходного вещества позволяет усилить его воздействие на клетки, сделать его выработку более доступной.

Исследователи получили сразу несколько грантов от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на продолжение своей работы. "Очень важно, что конкурс [РФФИ] направлен на поддержку аспирантов 1-2 курса, уже имеющих определенные достижения. Мы представили 28 заявок и получили 22 гранта. Это очень серьезный результат, свидетельствующий о том, что в Северо-Кавказском федеральном университете формируется новое перспективное поколение молодых исследователей", - пояснил ректор университета Дмитрий Беспалов.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.