Популяцию снежных баранов восстанавливают на необитаемом магаданском острове Завьялова

ТАСС, 18 августа. Колымская компания "Экспедиция-тур" доставила первых семь снежных баранов - четыре самца и две самки - на остров Завьялова в Магаданской области. Это стало первым шагом на пути к восстановлению популяции этого вида животных, сообщается во вторник в релизе парламента региона.

Областные власти сообщали ТАСС, что "Экспедиция-тур" создает на острове современный туристический комплекс. В 2018 году компания переселила из арктических районов Якутии на остров Завьялова 25 овцебыков. Уникальность нынешнего проекта в том, что ранее отловом снежных баранов в России никто не занимался. Животных поймали в Омсукчанском городском округе Магаданской области и доставили на остров Завьялова на вертолете.

"В течение двух лет мы вели подготовительную работу к этому важному событию. Это тяжелейший, кропотливый труд. В сотрудничестве с учеными нам удалось реализовать эту интересную затею. Речь идет о восстановлении популяции снежных баранов, которых [на острове] окончательно уничтожил человек в 1980-е годы прошлого века", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Экспедиция-тур", колымского парламентария Игоря Донцова.

По информации пресс-службы облдумы, в ближайшее время компания намерена отловить еще трех снежных баранов и доставить на остров. Ее представители уверены, что животные смогут прижиться на новой для них территории и со временем сформировать устойчивую популяцию. "Для туристов это уникальная возможность наблюдать за баранами в естественной среде обитания, а для ученых - предмет для исследований. Сегодня меня переполняет очень большое счастье по поводу этого события, ведь переселение на остров Завьялова снежных баранов - это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. До нас этого никто не делал", - цитирует пресс-служба думы Донцова.

Животных отловили с помощью сеткомета. Также были подобраны специальные седативные препараты, чтобы не обездвижить, а просто успокоить особей, которые тяжело переживали стресс. Сейчас на животных надеты специальные ошейники с передатчиками. Ученые смогут отслеживать передвижения каждого зверя через спутниковую связь.

Снежные бараны - это один из редких видов парнокопытных. Некоторые из их подвидов попали в Красную Книгу России. Несколько десятилетий назад на острове Завьялова уже существовала популяция снежных баранов, но в 1980-е годы животные были полностью истреблены людьми.

Развитие туризма на острове

Остров Завьялова (почти 40 тыс. га нетронутой человеком территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С недавних пор остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках. Инвестор - компания "Экспедиция-тур" - и власти Колымы уверены, что туристический комплекс, который планируется достроить к 2023 году, будет пользоваться спросом не только у жителей Магаданской области, но и туристов из других регионов России. Освоение острова началось три года назад, строительство турбазы - в 2019 году.

Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов высказывал мнение, что остров Завьялова имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических объектов на Дальнем Востоке. По его мнению, это будет способствовать развитию не только туризма, но и бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.