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С 1 сентября на Колыме в 11 раз увеличат стипендии в профобразовании

Их размер составит 20 588 рублей. Такие стипендии станут получать студенты, которые учатся на "хорошо" и "отлично"

ТАСС, 18 августа. Власти Магаданской области приняли решение об увеличении ежемесячной стипендии для студентов, получающих среднее профессиональное образование в регионе, с 1 880 рублей до 20 588 рублей. Именно такую сумму сейчас составляет прожиточный минимум на Колыме, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В регионе студентами и их родителями неоднократно поднимался вопрос повышения стипендий в профобразовании. Выплата ежегодно индексировалась, но ее не хватало. По информации местных властей, увеличенные стипендии начнут выплачивать уже с начала нового учебного года. На эти цели на этот год в областном бюджете запланировано 55 млн рублей. На новую стипендию смогут претендовать более 700 студентов, которые учатся на "хорошо" и "отлично".

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что принято решение о повышении стипендии до прожиточного минимума для студентов, которые обучаются в региональных учебных заведениях среднего профессионального образования. По данным министерства труда и социальной политики, прожиточный минимум на душу населения в Магаданской области сейчас составляет 20 588 рублей", - сообщили в пресс-службе правительства области.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил внесение в Конституцию страны принципов соцгарантий, в том числе зарплаты и пенсии не ниже прожиточного минимума. В связи с этим глава комиссии Общественной палаты по социальной политике Наталья Починок заявила, что логично было бы приравнять к этому показателю и стипендии студентов.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
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