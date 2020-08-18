В Ростове планируют построить канатную дорогу через Дон к 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону планируют в 2023 году ввести в эксплуатацию канатную дорогу через реку Дон, которая соединит два берега города. Об этом ТАСС во вторник сообщили в городской администрации.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщал о планах создать пешеходную зону, которая соединит главную площадь города - Театральную - с набережной на правом берегу реки Дон. По словам сити-менеджера, новое городское пространство планируется соединить с противоположенным берегом реки, где расположен стадион "Ростов-Арена", канатной дорогой.

"Вопрос реализации на территории города Ростова-на-Дону инвестиционного проекта по строительству канатной дороги прорабатывается с руководителями отраслевых органов администрации города Ростова-на-Дону и представителем инвестора. По оптимальному сценарию начало эксплуатации КТС (канатной транспортной системы) возможно в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как пояснили в администрации, городской департамент транспорта уже заключил муниципальный контракт с компанией "А+С Транспроект" из Санкт-Петербурга на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону и актуализации комплексной схемы организации дорожного движения города на период до 2035 года. Отмечается, что компания уже провела предварительное моделирование канатной транспортной системы, а также выполнила моделирование среднесуточного пассажиропотока.

По данным властей, сейчас инвестор прорабатывает условия концессионного соглашения, а также финансовую модель проекта. "Учитывая ограниченность бюджетных средств, вопрос реализации проекта стал актуальным с момента поступления инвестиционной инициативы от потенциального инвестора в адрес администрации города Ростова-на-Дону", - рассказали ТАСС в администрации.

При этом уточняется, что данные о протяженности, вместимости, типе канатной дороги будут известны после разработки проектной документации инвестором.