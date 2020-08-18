Карельский научный центр разработает рекомендации по сохранению горного парка "Рускеала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Карельского научного центра (КарНЦ) РАН проведут ряд исследований природных систем одного из самых популярных мест среди туристов в республике - горного парка "Рускеала". Ученым предстоит провести мониторинг состава воды, состояния почв, горных пород и растительного покрова, а также исследовать подземные штольни мраморного карьера для рекомендаций по сохранению памятника горному делу, рассказала ТАСС председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

"Администрацию парка интересует продолжение исследований подземных шахт. Специалисты научного центра продолжат исследование подземного пространства КарНЦ в рамках международного проекта "Инновационная сеть подземных лабораторий региона Балтийского моря". Объектом изучения станут природные процессы внутри старых заброшенных рускеальских выработок. Кроме того, они высказали пожелание, что хотели бы получить результаты наших исследований водного бассейна в каньоне, того, что происходит в затопленных штольнях", - сказала собеседница агентства.

Другая задача, которая поставлена перед специалистами, - оценить рекреационную нагрузку на горный парк, который в 2019 году посетили около 350 тыс. человек. Почти 10 лет назад КарНЦ уже проводил такую оценку для "Рускеала": тогда оценивали влияние туризма на состояние почв, и на тот момент ученые сделали вывод о незначительной нагрузке на экосистему. Однако за последние годы количество туристов, посещающих парк, а значит, и нагрузка на природные комплексы возросли, поэтому, чтобы не допустить серьезных нарушений, важно продолжать наблюдение за состоянием компонентов экосистемы.

"Природные объекты на Севере долго восстанавливаются, особенно скальные ландшафты. Почвы подвержены большей эрозии, смыванию, вытаптыванию, восстановление растительного покрова занимает длительный период. Необходимо хорошо понимать, какой туристический поток возможен без ущерба для природы. Конечно же, "Рускеалу" посещает все больше и больше людей, и не хотелось бы просто что-то запрещать. Необходимо постоянно проводить работу по сохранению природного комплекса, в том числе по распределению антропогенной нагрузки, т. е. потоков туристов, создавая новые тропы и интересные места для осмотра", - отметила Ольга Бахмет.

Изменения природы горного парка происходят не только в связи с ежегодным наплывом туристов, но и по естественным причинам: меняется состав воды в карьере, постепенно разрушается горная порода. Процесс выветривания горных пород происходит и в результате растрескивания из-за перепада температур, и в результате действия живых организмов, которые, например, в виде пленок появляются на мраморе.

"Это постепенное разрушение камня, но мрамор - довольно устойчивая порода, и надо понимать, что это разрушение будет идти десятки лет, столетия. С другой стороны, важно, как этот камень будет эстетически выглядеть. Необходимо понимать, какие микроорганизмы селятся на мраморе и почему. Как появление живых пленок на мраморных стенках повлияет на их внешний вид. Цель нашей работы - дать рекомендации парку, как не нарушить состояние природной экосистемы и сохранить этот удивительный объект", - отметила Бахмет.

Создание музея

К новому году в горном парке готовится к открытию музей истории мраморного карьера, экспозиции для которого также помогут наполнить ученые. Выставка расскажет не только об истории добычи мрамора и о самой горной породе, но и осветит тему уникальности природы Приладожья, его ландшафта и лесов.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2019 году "Рускеалу" посетили около 350 тыс. туристов.