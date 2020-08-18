На онлайн-форуме "Машук" пройдет фестиваль короткометражных фильмов

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Фестиваль короткометражных фильмов "Золотое руно" пройдет 23 августа на Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме "Машук - 2020" при поддержке Московского кавказского клуба, сообщил ТАСС руководитель культурно-развлекательной программы форума Александр Войсковой во вторник.

"23 августа на форуме "Машук" состоится "Фестиваль короткометражных фильмов". Организаторы фестиваля - дирекция форума и Московский кавказский клуб", - сказал Войсковой.

Сообщается, что работы принимаются по следующим номинациям: "за укрепление межнационального мира и согласия", "за вклад в развитие патриотизма и гражданской ответственности", "за продвижение положительного образа СКФО и повышение туристической привлекательности региона", "за пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта", "за продвижение идей волонтерства и добровольчества", а также "за работу в рамках года Памяти и Славы".

По данным организаторов, от каждой делегации - участника форума в фестивале участвуют не менее одной и не более трех творческих работ.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук - 2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.