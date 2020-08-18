Посвященное Великой Отечественной войне граффити появилось рядом с храмом во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Художники создали патриотическое граффити "Триптих Великой Отечественной войны" рядом с одним из храмов во Владивостоке. Арт-объект активисты создали на средства краевого гранта, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Патриотическое граффити "Триптих Великой Отечественной войны" украсило одну из улиц Владивостока <…> Арт-объект, расположившийся по адресу: улица Гамарника, 18, рядом с храмом Порт-Артурской иконы Божией Матери, создали представители движения "Православная молодежь Приморья". Активисты выиграли грант на конкурсе патриотических граффити "История в красках", организаторами которого выступили департамент по делам молодежи края и АНО "Центр содействия развитию молодежи Приморского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что росписью стены занимались пять человек. Работы по созданию эскиза и воплощению идеи заняли у молодых людей около двух месяцев.

Конкурс "История в красках" проводился для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и привлечения молодежи к изучению истории своей страны. Это одно из мероприятий проекта "Улица Героев", который проходит в Год памяти и славы и приурочен к юбилею Великой Победы. Ранее в Приморье уже возвели монумент "Стена памяти" и высадили аллею из 75 кленов и берез.

Икона Торжество Пресвятой Богородицы была написана более 110 лет назад и отправлена для защитников Дальневосточных рубежей России в Порт-Артур, но затем была утеряна и вновь найдена уже в наши дни. В 2010 году принято решение о строительстве во Владивостоке Морского собора - православного храма-памятника в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы. Главной святыней храма является икона с частичкой мощей святого преподобного старца Амвросия Оптинского.