В Забайкалье устранили возможный срыв в организации горячего питания школьников

ТАСС, 18 августа. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края успело до 1 сентября решить вопрос с организацией бесплатного горячего питания в девяти проблемных школах, из-за которых регион рисковал не получить федеральную субсидию, сообщил во вторник на пресс-подходе в Благовещенске губернатор Александр Осипов.

О возможном срыве организации бесплатного питания в школах глава региона заявил в конце июня и поручил проверить работу краевого правительства. Как пояснила тогда и.о. министра образования Забайкалья Наталья Бянкина, регион не успел организовать условия для горячего питания в девяти школах. Эти учреждения находятся в селах или в зданиях, не предполагающих оборудование столовых.

"Вызывало опасение, успеем ли мы подготовиться, найдем ли необходимые решения, чтобы в каждой школе, в каждом населенном пункте обеспечить детей питанием. Но составу министерства образования нашего, руководству удалось найти все необходимые решения, подготовить соответствующую заявку и поучаствовать в первичном выделении средств", - сказал Осипов.

По его словам, федеральное правительство выделило региону 340 млн рублей на организацию горячего питания в 2020 году.

Президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.