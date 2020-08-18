В Ленобласти отреставрируют пять старейших памятников деревянного зодчества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Реставрация пяти церквей на территории Ленинградской области будет выполнена к 2022 году в рамках областной программы восстановления памятников деревянного зодчества. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после осмотра реставрации Никольской церкви и церкви святого пророка Илии в деревне Согиницы на реке Свирь в Подпорожском районе.

"В Ленинградской области не первый год работает программа реставрации памятников деревянного зодчества. Прежде всего мы говорим о замечательных церквях в Присвирье. В Щелейках мы храм уже восстановили, сейчас в работе находятся три храма, и буквально до конца года будет разработана документация - четвертый храм мы начнем реставрировать. Всего до конца следующего года мы восстановим пять деревянных храмов", - сказал Дрозденко.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в рамках программы ведется также реставрация церкви Рождества Богородицы в деревне Гимрека, планируется восстановление часовни Петра и Павла в Заозерье.

"Работы большие, сложные, но они будут реализованы. Главное - есть специалисты, которые умеют это делать. Некоторые наши храмы старше, чем в Кижах", - отметил Дрозденко.

Два из четырех восстанавливаемых храмов - памятники XVII века: храм Рождества Богородицы в Гимреке, построенный в 1650-1695 годах, и храм святого Николая Чудотворца Согинского погоста, датируемый 1696 годом. После Великой Отечественной войны Никольская церковь находилась в аварийном состоянии, в 1973-1975 годах здесь проводились восстановительные работы, но к 2020 году храму снова понадобилась реставрация. Дата постройки часовни Петра и Павла историками пока не установлена, ориентировочно датируется XVIII веком, она закрыта для посещения из-за аварийного состояния. Действующей является только Ильинская церковь Согинского погоста, построенная в середине XIX века.

В Никольской церкви в Согиницах идет реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей, кровли, фундамента и конструкций из валунного фермента, резьбы по дереву, окнах и деревянных приборов, окраска фасадов и интерьеров. Также запланировано благоустройство территории и проведение инженерных систем, монтаж молниезащиты и заземления, установка сигнализации. Работы финансируются из бюджета Ленинградской области.