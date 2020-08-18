Прием заявок на фестиваль искусств народов Северного Кавказа продлится до 27 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прием заявок к участию в Третьем фестивале "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который объединяет разнообразные виды искусств северокавказских народов, продлится до 27 августа, сообщили во вторник организаторы мероприятия.

"Отборочный этап III тематического фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проходит в сети интернет и продлится до 27 августа 2020 года. Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ", - говорится в сообщении.

Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов - национальные танцы, песни, музыку, литературу - в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как туристического направления и показать силу единства народов России.

Финал фестиваля и гала-концерт пройдут в Казани 26 сентября 2020 года. Участники могут представить свои номера в пяти номинациях: "Хореография", "Видеоролик", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Вокальное искусство". К участию приглашаются участники, достигшие 18 лет, рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа.

Кроме того, для участников со всей России открыт конкурс на приз зрительских симпатий. Конкурсанты должны подготовить и разместить на своих страницах в Instagram видеоролики до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в Казани. Публикацию необходимо отметить хэштегом #SevKavFest2020. Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет наибольшее количество просмотров.

Как уточнили организаторы, в состав жюри вошли представители регионов Северного Кавказа, среди которых певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Российской Федерации Жасмин, певец, участник шоу "Голос", артист театра "Градский Холл" Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева.

История фестиваля

В 2020 году фестиваль культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в третий раз. В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7 тыс. человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 тыс. человек, на сцене выступили более 300 артистов.